Єврокомісія пронує зменшити викиди СО2 в атмосферу від нових автомобілів

Брюссель. 11 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує до 2020 року значно зменшити викиди в атмосферу від нових автомобілів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна пропозиція для Ради ЄС та Європарламенту була схвалена сьогодні.

Нові пропозиції передбачають зменшити викиди СО2 в атмосферу з 2020 року від нових легкових автомобілів до 95 гр. на 1 км. зі 135,7 гр. на 1 км. в 2011 році. Викиди СО2 в атмосферу від нових мінівенів з 2020 року передбачається знизити до 147 гр. на 1 км. зі 181,4 гр. на 1 км в 2010 році.

Як уточнили у Єврокомісії, цілі щодо рівня викидів СО2 в атмосферу від нових автомобілів з 2020 року вже закріплені в законодавстві ЄС, однак вимагають подальшої реалізації, в тому числі, шляхом уточнення існуючих нормативно-правових актів.

Нинішні пропозиції Єврокомісії передбачають внесення змін до двох нормативно-правових актів ЄС, і будуть передані на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.

Єврокомісія переконана, що нові цілі для виробників автомобілів є цілком досяжними. При цьому, за оцінками Комісії, у випадку досягнення нових цілей з рівня викидів СО2 в атмосферу, в перший рік користування новий автомобіль з 2020 року економитиме своєму власникові до 340 євро видатків на пальне, або від 2904 до 3836 євро за весь середній період своєї експлуатації, який оцінюється в 13 років.

Для мінівенів, рівень економії видатків на пальне в перший рік використання оцінюється в 400 євро, або в 3364-4564 євро за весь термін експлуатації.

В цілому, як вважають фахівці Єврокомісії, європейські споживачі зберігатимуть до 30 млрд. євро на рік на видатках на пальне.