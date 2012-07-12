У Празі пройшов мітинг на захист української мови

Київ. 12 липня. УНІАН. Вчора у Празі у рамках міжнародної акції на захист української мови біля Посольства України у Чехії відбувся мітинг-пікет ”Українська мова – єдина державна!”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», учасники акції тримали плакати ”Немає мови – немає держави!”, ”Колесніченка і Ківалова – за ґрати!”, ”Одна мова – одна держава”.

Перед учасниками акції виступив президент міжнародного об`єднання «Українська Свобода», депутат Львівської обласної ради Богдан Костів, який заявив: «Ми зібралися тут, аби висловити свій рішучий протест проти ухвалення Верховною зРадою українофобського закону про засади державної мовної політики, який протягнули з порушенням усіх норм, процедур і Конституції України. Ми маємо зробити все, аби не допустити, щоби цей ганебний законопроект набув чинности».