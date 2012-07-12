Депутат ЄП Теннок: Українська влада затягує час

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) заявляє, що його стурбованість намаганням українського суду “виграти час” у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко зберігається.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Відкладене правосуддя – відмова у правосудді. Моя стурбованість щодо втручання виконавчої влади в судовий процес з метою виграти час зберігається”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня.

За словами головуючого в суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це – вже третє рішення суду про перенесення розгляду скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.