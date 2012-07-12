Депутат ЄП Галер: Режим Януковича не хоче участі Тимошенко у виборах

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) вважає, що сьогоднішнє рішення суду у касаційній справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко свідчить про бажання влади унеможливити участь Ю.Тимошенко у наступних виборах.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Сьогоднішнє рішення було таким, як я його передбачав раніше. Режим та залежний від нього суд хочуть унеможливити участь пані Тимошенко у виборах. Вони призначили чергову дату на 16 серпня, це на три дні пізніше останнього дня реєстрації кандидатів на виборах в парламент”, - сказав депутат.

М.Галер зазначив, що іншою причиною чергового перенесення розгляду справи по суті, є бажання не дати можливості Ю.Тимошенко та її адвокатам оскаржити справу в Європейському суді з прав людини.

“Тому що для цього, спочатку потрібно пройти всі судові інстанції в країні”, - сказав він.

“Таким чином я бачу дві мети: неучасть у виборах, і відсутність юридичної можливості подавати скаргу до Європейського суду з прав людини”, - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня.

За словами головуючого в суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це – вже третє рішення суду про перенесення розгляду скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.