Єврокомісія хоче перегляду вердикту Тимошенко без затримок

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Єврокомісія стурбована рішенням Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касаційної скарги колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на 16 серпня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.

“Ми зі стурбованістю взяли до уваги сьогоднішнє рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ ще раз перенести перегляд вердикту у справі Ю.Тимошенко”, - сказали в офісі.

“Наскільки ми розуміємо останнє рішення суду, присутність Ю.Тимошенко у судовій кімнаті є правом, яке вона може вибрати, але не обов’язком, а згідно з нашою інформацією, Ю.Тимошенко чітко висловила своє бажання не користуватися цим правом”, - продовжили в офісі.

В прес-офісі також нагадали, що ЄС був глибоко розчарований вердиктом, винесеним у справі Ю.Тимошенко у жовтні минулого року, а також результатами апеляційного процесу.

“Вердикт був винесений після судового процесу, який не відповідав міжнародним стандартам щодо чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу”, - зазначили у прес-офісі.

“ЄС сподівається на перегляд справи без непотрібних затримок”, - додали у прес-офісі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня.

За словами головуючого в суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це – вже третє рішення суду про перенесення розгляду скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.