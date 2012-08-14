Італійський суд звільнив Мельниченка з-під варти

Київ. 14 серпня. УНІАН. Екс-голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен Аваков, який перебуває в Італії, стверджує, що колишнього майора Управління державної охорони Миколу Мельниченка італійський суд звільнив з-під варти.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Тільки що мені стало відомо, що Апеляційний суд Неаполя ухвалив рішення про звільнення з-під варти М.Мельниченка. Про це мене повідомив його адвокат П’єр-Франческо Скаркіллі. Найімовірніше, у другій половині дня буде завершено формальності, і Микола залишить в`язницю», - пише він.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченка було затримано 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, одразу після прибуття авіарейсу з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в`язниці.

6 серпня суд Неаполя не зміг ухвалити остаточного рішення щодо екстрадиції М.Мельниченко, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснивши це загрозою для свого життя.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи щодо М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши у силі рішення Печерського райсуду.