Україна вирішила поки не екстрадувати Осиаєва в Росію

Одеса. 22 серпня. УНІАН. Україна не буде екстрадувати підозрюваного у підготовці замаху на Президента Росії Володимира Путіна Адама Осмаєва до Росії до рішення Європейського суду з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі Генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

«Почекаємо ухвалення рішення Європейським судом з прав людини про законність вердикту щодо його (А.Осмаєва) екстрадиції до РФ. Ми повинні це зробити, відповідно до положень підписаних Україною міжнародних конвенцій», - заявив В.Пшонка

Він відзначив, що «колеги з міжнародно-правового управління Генпрокуратури Росії нам вже телефонували з цього приводу. Відбулася професійна розмова з цього приводу. Російські колеги з розумінням поставилися до виконання норм конвенцій. Підтвердили, що дадуть свої пояснення і документи до Європейського суду з прав людини».

В.Пшонка додав, що Україна також готує документи для передачі у ЄСПЛ, оскільки захист А.Осмаєва зазначає у скарзі, що порушено його права на захист.

«Питання вирішуватиметься виключно в правовому полі – іншого шляху немає», - зазначив генпрокурор України.

Прес-секретар генпрокурора Маргарита Велькова уточнила, що розгляд справи щодо А.Осмаєва в ЄСПЛ може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. До того часу він перебуватиме в Україні. Питання екстрадиції Іллі П’янзіна, другого підозрюваного у справі про замах на В.Путіна, також досі не вирішено. Апеляційний суд Одеської області поки не призначив дату розгляду його скарги, пов`язаної з рішенням про екстрадицію.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам Російської Федерації 31-річного А.Осмаєва, якого затримали в Одесі і підозрюють у замаху на В.Путіна. 14 серпня в Генпрокуратурі України повідомили, що фактична екстрадиція А.Осмаєва може зайняти від тижня до місяця, залежно від того, як узгодять це питання російські і українські відповідні служби.

Довідка УНІАН. Спецслужби Росії і України затримали в Одесі злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку. Зокрема, уродженець Грозного А.Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченням у скоєнні низки злочинів терористичної спрямованості. З їх свідчень стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна в Москві, який мав відбутися одразу після березневих виборів Президента Росії.

У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху на В.Путіна – А.Осмаєва і громадянина Казахстану Іллі П’янзіна.