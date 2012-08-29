Великобританія розчарована рішенням Вищого спецсуду суду у справі Тимошенко

Київ. 29 серпня. УНІАН. У Великій Британії розчаровані тим, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив чинним вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі.

Про це заявив міністр Великої Британії у справах Європи Девід Лідінгтон, пише “Тиждень”.

«Мені дуже прикро чути, що Вищий спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ відхилив останню скаргу Юлії Тимошенко на рішення проти неї від 11 жовтня 2011 року. Ми постійно звертали увагу на занепокоєність незалежних експертів з приводу проведення суду над пані Тимошенко та іншими представниками опозиції», - зазначив міністр.

«Велика Британія буде продовжувати тиснути на Україну, щоб вона припинила вибіркове правосуддя та забезпечила, щоб опозиція могла повною мірою брати участь у вільних та справедливих парламентських виборах у жовтні. Без чітких доказів, що Україна підтримує демократію та верховенство права, просування угоди про асоціацію України з ЄС і далі буде ускладнено », - додав Д.Лідінгтон.