В ЄС не побачили реальних спроб Януковича змінити ситуацію Тимошенко

Київ. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович не робить жодних реальних спроб знайти вихід із ситуації з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

Він нагадав, що коли В.Янукович був обраний на пост Президента, він заявив про те, що хоче встановити вертикаль влади для того, щоб ”зупинити помаранчевий безлад”, і для того, щоб у Президента, парламенту, уряду були чіткі обов’язки і чітка відповідальність.

“Після цього ми побачили, що дійсно відбувалася консолідація влади. Ми це бачили в тому, як було посилено контроль над судовою системою, як були проведені місцеві вибори - у не зовсім прозорий спосіб. Все це робилося начебто в напрямку консолідації влади, щоб можна було впроваджувати також і політику європейської інтеграції. Що відбулося сьогодні? Дійсно, консолідація влади є, але тих результатів, яких ми очікували, ми не бачимо”, – зауважив Ж.Тейшейра.

За його словами, після того, як в Україні безрезультатно побували представники Європарламенту Ельмар Брок і Ханнес Свобода, настав певний період, коли Європейський Союз прийняв рішення не робити ніяких рухів у напрямку України. Було заплановано саміт на грудень минулого року, і в ЄС існувала частина людей, які говорили, що цей саміт не повинен був проводитися в Україні, але так само була частина людей, які підтримували проведення саміту.

“Потім на початку грудня в Україні побував комісар Фюле, і знову з`явилося очікування, особливо після того, як він зустрівся з Юлією Тимошенко, що рішення може бути знайдено. Саміт Україна-ЄС також відбувся у контексті таких сподівань. Але після цього ми побачили цілу лавину повідомлень про порушення нових справ проти Тимошенко. Сьогодні йдеться про п’яту чи шосту справу. І ми бачимо, що насправді не робиться жодних реальних спроб для того, щоб знайти якесь рішення”, – сказав посол ЄС.