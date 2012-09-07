В Україну їде Генсек Ради Європи

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Яг ленд відвідає Україну у понеділок, 10 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

В ході візиту Т.Яг ленд планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, а також виступити на конференції щодо реалізації плану дій Ради Європи для України.