В Україну їде Генсек Ради Європи
12:35, 07 вересня 2012Новини ЄС
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Для зустрічей з керівництвом...
Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Яг ленд відвідає Україну у понеділок, 10 вересня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
В ході візиту Т.Яг ленд планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, а також виступити на конференції щодо реалізації плану дій Ради Європи для України.
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