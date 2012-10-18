Баррозу запевнив ”Батьківщину”, що наполягатиме на реабілітації Тимошенко

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Єврокомісія наполягатиме на повній політичній реабілітації колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це заявив Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу під час зустрічі з донькою лідера опозиції Євгенією Тимошенко та заступником голови партії ВО «Батьківщина», колишнім віце-прем’єр-міністром Григорієм Немирею в Бухаресті (Румунія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», Є.Тимошенко поінформувала президента Єврокомісії про стан здоров’я своєї матері.

У свою чергу, йдеться в повідомленні, Ж. М. Баррозу просив передати свої найтепліші побажання Ю.Тимошенко.

«Ми думаємо про Вас. Ми робили і будемо робити все для того, щоб Ви були, безумовно, звільнені. Будемо наполягати на Ваші повній політичні реабілітації», - наголосив Президент Єврокомісії.

Окрім того, учасники зустрічі обмінялися думками щодо перебігу виборчого процесу в Україні.

«Вибори та розвиток ситуації з політичними в’язнями в Україні є тестом на відданість вашої країни європейським цінностям», - підкреслив Президент Єврокомісії.

Також прес-служба «Батьківщини» повідомляє, що Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Рікардо Мігліорі підтримує незаконно ув’язнену лідера опозиції Ю.Тимошенко.

Від час виступу на Конгресі Європейської народної партії, який відбувається у Бухаресті, він наголосив, що присутність на Конгресі ЄНП доньки незаконно засудженого лідера опозиції Є.Тимошенко - дуже важливий факт.

«Прошу підтримати її, її матір, яку незаконно заарештували. Все це мені нагадує режим у Білорусі, нагадує режим Лукашенка», - наголосив Президент ПА ОБСЄ.

Нагадаємо, що донька Ю.Тимошенко Євгенія та Г.Немиря беруть участь у Конгресі ЄНП, який відбувається 17-18 жовтня у Бухаресті.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 73 партій-членів з 40 країн, 16 голів країн-членів ЄС та 7 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.