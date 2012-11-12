Ештон та Фюле стурбовані післявиборчими процесами в Україні

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле стурбовані після виборчими процесами в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їхній заяві, текст якої передано УНІАН.

“Ми висловлюємо нашу стурбованість щодо проведенням пост-виборчих процесів, які були затьмарені порушеннями, затримками у підрахунку голосів та відсутністю прозорості виборчих комісій. Це стало доповненням відсутності відповіді на недоліки та проблеми, вже виявлені раніше у попередній доповіді ОБСЄ/БДІПЛ”, - заявили представники ЄС.

“Узяті разом, вони представляють погіршення в низці областей порівняно до стандартів, досягнутих раніше”, - підкреслили Е.Ештон та С.Фюле.

Представники ЄС підкреслили, що не може бути заспокоєння щодо виборчих порушень.

При цьому, вони наголосили, що сподіваються від прем’єр-міністра України виконання взятих ним публічно минулого тижня зобов’язань вивчити виборчі скарги.

“Ми очікуємо швидких та рішучих дій від уряду та інших відповідних органів влади, включаючи вирішення питання невизнаних результатів в п’яти одномандатних округах в діалозі з усіма політичними партіями, представленими у Верховній Раді, а також приведення виборчого законодавства у відповідність до європейських норм та стандартів на базі Виборчого кодексу”, - написано в заяві.

Представники ЄС наголосили, що фінальний склад Верховної Ради має відображати політичну волю українського народу.

К.Ештон та С.Фюле також наголосили, що залишаються відданими продовженню діалогу з Україною щодо політичної асоціації та економічної інтеграції. Разом з тим, вони зазначили, що це вимагатиме від українського уряду та парламенту дій з консолідації демократії, забезпечення верховенства права, вирішення наслідків вибіркового правосуддя.