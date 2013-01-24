Фюле в Києві обговорить прогрес в реформах

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле на початку лютого планує відвідати Київ і обговорити питання прогресу України.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі.

Відповідаючи на запитання щодо можливості підписання угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті “Східного партнерства”, комісар зазначив, що це залежатиме від прогресу в трьох основних питаннях, визначених Радою закордонних справ ЄС.

“І одне з цих питань – питання політично вмотивованого правосуддя”, - сказав С.Фюле.

Він також зазначив, що в ході візиту до Києва він обговорить питання прогресу в цих питаннях.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту ЄС, у випадку прогресу України у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя, реформуванні виборчого законодавства та прогресі в реформах в рамках Порядку денного асоціації.