”УДАР” хоче енергетичної асоціації з ЄС

Київ. 28 січня. УНІАН. Народний депутат від партії «УДАР Віталія Кличка», перший заступник голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах Валентин Наливайченко закликає розробити та ухвалити документ про енергетичну асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це він заявив сьогодні під час конференції «100 днів після парламентських виборів в Україні», організованій у Берліні Фондом Конрада Аденауера, повідомляє прес-служба депутата.

«Сьогодні на часі політичне питання про енергетичну асоціацію України з країнами – членами Європейського Союзу», - наголосив В.Наливайченко.

На його переконання, Європейська енергетична хартія у відносинах з Україною має бути оформлена в Декларацію про енергетичну асоціацію Україна – ЄС.

Наступним кроком, на думку депутата, має стати нова рівноправна енергетична співпраця з Російською Федерацією у тристоронньому форматі ЄС – Україна – РФ. «Співпраця з усіх питань: постачання енергоносіїв, транзит та використання інфраструктури, споживання енергоносіїв. Принципи довгострокового постачання, транзиту та споживання мають діяти на основі тристоронньої формули ціноутворення у форматі ЄС – Україна – РФ», – сказав політик.

В.Наливайченко переконаний, що Україна може зробити повноцінним формат європейського енергетичного ринку, з рівними конкурентними правами споживачів, транзитерів та постачальників. Такий ринок має забезпечити єдині та чіткі правила для всіх учасників: конкурентність, прозорість, відсутність політичного тиску та корупції.

«У зовнішній політиці нашим безумовним пріоритетом є зона вільної торгівлі та політична асоціація з Європейським Союзом, добросусідські відносини та вільна торгівля без вилучень та обмежень з Росією.

При цьому він різко розкритикував ідею приєднання України до Митного союзу з Росією. «Ми - нові політики, які виступають за мораторій в Україні на обговорення всіх квазірадянських, євразійських, митних та інших союзів з країнами, які мають проблеми з корупцією та дотриманням демократичних прав і свобод громадян», – сказав В.Наливайченко.