Фюле поговорив з Немирею про угоду та Тимошенко

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле та голова Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Григорієм Немирею майбутнє угоди про асоціацію та ситуацію ув’язненої колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у повідомленні, що міститься на офіційному сайті комісара.

Згідно з повідомленням, комісар, зокрема, нагадав схвалені у грудні 2012 року висновки Радою закордонних справ ЄС щодо України, які визначили подальший шлях у двосторонніх відносинах.

“Переконаний, що ці висновки стануть гарною базою для уряду та парламенту в Києві, в тому числі для опозиції задля спільної конструктивної роботи над європейською модернізацією країни. Вони надають амбітну ціль для блага українського народу”, - цитується в повідомленні С. Фюле.

У повідомленні також зазначається, що комісар також підтвердив політику співпраці ЄС з Україною та зобов’язання підписати угоду про асоціацію за умови рішучих дій та відчутного прогресу у вирішенні питань вибіркового правосуддя, виборів та реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Комісар також висловив стурбованість останніми новинами щодо Ю.Тимошенко, а також розслідуваннями щодо її найближчих союзників, і в тому числі, самого Г.Немирі.