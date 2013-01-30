Брюссель. 30 січня. УНІАН. Єврокомісія хоче посилити конкуренцію на ринку залізничних перевезень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні Комісією пропозиціях, що увійшли у так званий “Четвертий залізничний пакет” ЄС.

Пропозиції передбачають внесення змін до двох Директив ЄС та одного закону.

Схвалені пропозиції, зокрема, передбачають надання права Європейському залізничному агентству видавати загальноєвропейські дозволи на використання рухомого складу, а також загальноєвропейські сертифікати для операторів ринку. Станом на сьогодні система дозволів та сертифікатів є національною.

Єврокомісія вважає, що такі зміни дадуть можливість на 20% зменшити час виходу нових компаній на ринки Європи та на 20% зменшити вартість дозволів та сертифікатів, що в цілому приведе до економії компаніями до 500 млн. Євро до 2025 року.

Крім того, Комісія пропонує країнам-членам повністю відкрити з грудня 2019 року риок внутрішніх залізничних перевезень. На думку Комісії, усі оператори повинні отримати доступ до ринку внутрішніх перевезень, або шляхом пропозиції конкурентних комерційних послуг, або шляхом участі в тендерах з отримання державного контракту на постачання послуг.

При цьому, Комісія пропонує зобов'язати держави0члени надавати контракти на внутрішні залізничні перевезення лише шляхом тендерів.

На думку Комісії, лише внаслідок лібералізації ринків компанії та споживачі зможуть зекономити до 40 млрд. євро до 2035 року.

Станом на сьогодні ринки внутрішніх перевезень повністю відкриті лише в двох країнах-членах ЄС: Швеції та Великобританії.

Крім того, нові пропозиції Комісії передбачають створення європейської мережі операторів залізничної інфраструктури, а також забезпечення їх незалежності від транспортних операторів.

При цьому Комісія вважає за можливе збереження вертикально-інтегрованих компаній, що включають в себе операторів інфраструктури та транспортних операторів, водночас, вважає, що участь таких компаній має бути обмежена виключно країною реєстрації, а вихід на нові ринки ЄС — узгоджуватися з Єврокомісією.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані на обговорення Європарламенту та Раді ЄС.