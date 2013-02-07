Кожара: “Домінування “Газпрому” в Україні зламано”

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що російський “Газпром” більше не домінує на українському енергетичному ринку.

Про це він сказав в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю виданню European voice.

“Що очевидно, це те, що домінування “Газпрому” в Україні зламано”, - цитує видання українського міністра.

За словами Л.Кожари, Україна все більше видобуває газу самостійно, більше використовує вугільну та ядерну енергетику, а також планує будівництво терміналу для скрапленого газу.

Все це, зазначив міністр, обумовило зменшення споживання російського газу з 50 млрд. кубометрів на рік до 33 млрд. кубометрів на рік за останні два роки.

В 2013-2014 роках споживання російського газу має і надалі скорочуватися, сягнувши 17 млрд. кубометрів на рік, зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання щодо рахунку “Газпрому” на 7 млрд. долл. за непридбаний газ, Л.Кожара заявив, що Україна не оплачуватиме його, а Росія “не відреагувала на ідею арбітражу”.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.