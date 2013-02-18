У Раді Європи розглянуть виконання Україною рішень Євросуду з прав людини

Страсбург. 18 лютого. УНІАН. Комітет міністрів Ради Європи 5-7 березня розгляне виконання низки рішень Європейського суду з прав людини проти України.

Про це УНІА повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, в ході традиційного розгляду ходу виконання рішень Європейського суду з прав людини міністри, зокрема, приділять увагу чотирьом рішення суду щодо України.

Йдеться, зокрема, про справи “Юрій Іванов проти України” (невиконання рішень українських судів проти держави чи державних компаній), “Група Харченка проти України” (незаконне, чи необґрунтоване, чи надмірне попереднє утримання під вартою), “Юрій Луценко проти України” (утримання під вартою та інші незаконні заходи, запроваджені прокуратурою та підтримані судами під час досудового слідства) та “Світлана Науменко проти України” (надмірна тривалість судового процесу та відсутність ефективних засобів вирішення проблеми).