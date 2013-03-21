Посол ЄС в Україні сподівається, що Рада схвалить необхідні закони...

Київ. 21 березня. УНІАН. Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські сподівається, що ближчим часом Верховна Рада ухвалить законопроекти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінські сказав на прес-конференції.

“Я сподіваюсь, що впродовж наступних тижнів парламент виконає ту роботу, яка від нього очікується, і зможемо побачити якісні зміни на шляху України до ЄС”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки можливо, щоб парламент вчасно схвалив зазначені законопроекти, Я.Томбінські відповів, що це питання не до нього, а лідерів політичних фракцій в українському парламенті.

“Я не є депутатом Верховної Ради, я не можу впливати на їх дії, я поважаю незалежність, суверенітет законодавчого органу, і це вже завдання депутатів - виконувати відповідну роботу, і своїми діями вони показують своє бажання і свою рішучість виконувати свої обіцянки, то ж оцінку їм дадуть виборці на наступних виборах”, - сказав Я.Томбінські.

Він вважає, що Україні необхідно зосередитися на тому, щоб створити передумови для підписання у цьому році Угоди про асоціацію з ЄС.

При цьому Я.Томбінські зазначив, що в нього складається враження, що вибори в Україні продовжуються.

“У мене таке відчуття, що ми ще з вами живемо в той час, коли йдуть вибори”, - додав він.