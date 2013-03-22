Президент ПАРЄ їде в Україну

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради ЄВРОПИ (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон здійснить офіційний візит до України 26-28 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

В рамках візиту у вівторок, Ж.-К.Міньйон планує зустрітися в Києві з Президентом України Віктором Януковичем, прем’єр-міністром Миколою Азаровим, міністром закордонних справ Леонідом Кошарою.

На середу заплановані зустрічі Президента ПАРЄ зі спікером Верховної Ради України Володимиром Рибаком та лідерами найбільших політичних фракцій парламенту і головами ключових парламентських комітетів.

Крім того, Ж.-К.Міньйон планує зустрітися з донькою Юлії Тимошенко Євгенією та дружиною Юрія Луценка Іриною.