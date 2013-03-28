Президент ПАРЄ уважно ставиться до процесів в Україні

Київ. 28 березня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон заявляє, що в листопаді 1995 року голосував за прийняття України до Ради Європи, тому уважно ставиться до тих процесів, які сьогодні тут відбуваються.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ”УДАРу”, про це він сказав під час зустрічі з лідером цієї партії Віталієм Кличком.

За словами В.Кличка, європейський статус країни визначається тим, наскільки в ній реалізуються європейські цінності: демократії і прав людини, конкурентної економіки і рівних можливостей, соціальних стандартів і безпеки.

«Як член Ради Європи Україна брала на себе низку важливих зобов’язань для забезпечення цих цінностей. Не може називатися європейською країна, де є політичні в’язні. Не може бути європейською влада, яка обмежує права і свободи людей. Цю ситуацію треба виправляти», - підкреслив В.Кличко.

«Наша позиція чітка: Україна, її громадяни не повинні відповідати за дії влади. Санкції, про які ми говоримо, не мають стосуватися країни та її громадян. Обмеження повинні стосуватися конкретних порушників прав і свобод людини, організаторів політичних репресій і фальсифікацій на виборах», - сказав лідер «УДАРу».

Ж.-К.Міньйон підкреслив, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у листопаді цього року є надзвичайно важливим. «Це новий тип угоди, від якої виграють як Україна, так і Європейський Союз, - зауважив президент ПАРЄ. - Але ЄС чітко сформулював, що Україна повинна зробити, аби підписання угоди відбулося: покласти край вибірковому правосуддю, здійснити судову реформу, реформу правоохоронних органів, та виборчого законодавства. Також, зокрема, врегулювати справу Тимошенко».

Він наголосив, що якщо в листопаді підписання угоди не відбудеться, то це питання може бути відкладено на кілька років.

В.Кличко також зазначив, що «УДАР» докладає усіх зусиль, щоб Угода про асоціацію з ЄС була підписана цього року. Наголошують у фракції «УДАР» і на тому, що парламент повинен якнайшвидше ухвалити пакет євроінтеграційних законопроектів, також, зокрема, ратифікувати Стамбульську конвенцію проти насилля, на важливості якої наголосив президент ПАРЄ.