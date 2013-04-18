Страсбург. 18 квітня. УНІАН. Лідер Європейської партії України Микола Катеринчук ініціює проведення круглого столу між владою та опозицією з питань євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 17 квітня в Страсбурзі на засіданні круглого столу “Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Шлях вперед”.

“Є пропозиція, щоб ми провели круглий стіл між владою та опозицією з питань євроінтеграції”. – сказав він.

В розмові з кореспондентом УНІАН після завершення засідання, М.Катеринчук пояснив, що такий “круглий стіл” має сприяти схваленню необхідних рішень в Україні для того, щоб наблизити підписання угоди про асоціацію з ЄС.

“Ми як ідею закинули нашим європейським партнерам, щоб на початку осені ми зібрали круглий стіл політичний, у вересні, щоб модераторами були саме європейці, щоб посадити за нього і владу, і опозицію саме в питаннях євроінтегації”, - сказав український політик.

За його словами, необхідність проведення такого круглого столу на сьогодні обумовлена відсутністю фактичної співпраці між владою та опозицією в питаннях європейської інтеграції.

“Але чи піде на це влада? Не хочеться, щоб ми сиділи, як на ток-шоу з тим людьми, які не приймають рішення. Там мають сидіти Президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, міністр закордонних справ, якщо з’явиться, - віце-прем’єр з євроінтеграції, це теж було б добре”, - сказав М.Катеринчук.

Він зазначив, що опозиція мала б бути представленою на такому круглому столі представниками Комітету з питань євро інтеграції та трьох опозиційних франкцій українського парламенту.

Політик також висловив переконання в тому, що проведення такого круглого столу могло б покращити спілкування між представниками влади та опозиції в українському парламенті.