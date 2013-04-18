Страсбург. 18 квітня. УНІАН. В Брюсселі з’явиться нова організація для сприяння просуванню України в ЄС – “Міст Україна-ЄС”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації “Громадська варта” Едуард Зейналов.

“Зараз створюється організація, є вже офіс в Брюсселі, називатися рух буде “Міст Україна-ЄС”, яка займатиметься цими питаннями – щоб якомога швидше просувати Україну в Європу”, - сказав він.

Е.Зхейналов зазначив, що на сьогодні робота, яку проводять українські політики в напрямку євроінтеграції, їх європейськими колегами вважається кулуарною, і наголосив на необхідності збільшення кількості відкритих громадських заходів, присвячених відносинам Україна-ЄС.

2Мають проводитися круглі столи, бути задіяні громадські інститути. Проводитися якісь виставки, вистави в Європарламенті. Європейські політики постійно щось проводять, - сказав Е.Зейналов.