Комітет Європарламенту хоче більшої підзвітності від дипслужби ЄС

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту хоче більшої підзвітності від дипломатичної служби ЄС — Європейської служби зовнішніх дій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті резолюції Ельмара Брока (група народних партій, Німеччина) та Роберто Гуалтьєрі (група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, Італія), схваленому сьогодні на засіданні Комітету.

Депутати, зокрема, висловилися за припинення дублювання функцій, яке все ще спостерігається в діяльності Європейської служби зовнішніх дій, Єврокомісії та секретаріату Ради ЄС. Крім того, в Комітеті вважають, що головний дипломат ЄС має керувати групою всіх комісарів, чия діяльність має відношення до зовнішньої політики.

Крім того, в проекті резолюції висловлюється побажання проводити слухання в профільних Комітетах парламенту з кандидатами на посади голів Делегацій ЄС в третіх країнах перед їх призначенням.

Проект резолюції буде винесений на голосування в сесійну залу Європарламенту в червні цього року.