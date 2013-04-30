Власенко сподівається, що Україна не оскаржуватиме рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко, а виконає його

Страсбург. 30 квітня. УНІАН. Адвокат колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко сподівається, що Україна не оскаржуватиме рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі “Ю.Тимошенко проти України”, а виконає його.

Про це він заявив сьогодні в телефонному коментарі УНІАН.

“Ми будемо вимагати виконання цього рішення українською владою. Зобов’язання про це підписав (Президент України – УНІАН) Віктор Янукович у заяві за результатами саміту Україна-ЄС, який відбувся 25 лютого. Ми вимагатимемо, щоб українська сторона зробила офіційну заяву, що вона не оскаржуватиме це рішення”, - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що відповідно до практики ЄСПЛ, будь-які рішення можуть бути оскаржені протягом трьох місяців з моменту винесення. Водночас адвокат нагадав, що В.Янукович обіцяв виконувати рішення суду.

“Не оскаржувати його, а виконувати”, - наголосив С.Власенко.

Він також висловив думку, що тепер Україна має звільнити Ю.Тимошенко. За словами С.Власенка, оскільки рішення про її попереднє затримання, яке було визнано політично вмотивованим сьогоднішнім рішенням ЄСПЛ, та рішення по газовій справі схвалювалося одним і тим самим суддею, офіційний Київ має звільнити Ю.Тимошенко.

“На сьогоднішній день суд сказав, що цей суддя вчинив свавільно всупереч українському законодавству і куруючись політичними мотивами”, - наголосив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.