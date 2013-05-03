15 травня Україна проведе тестові постачання газу зі Словаччини
14:28, 03 травня 2013Новини ЄС
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Міністр Ставицький поодякував комісару Еттінгеру
Брюссель. 3 травня. УНІАН.. 15 травня Україна проведе тестові постачання газу зі Словаччини.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу після участі в засіданні “круглого столу” щодо розвитку газового ринку України міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
“15 травня буде запущений тестовий режим, і ми проведемо тестовий обмін даними по черговому реверсному маршруту”, - - сказав він.
Міністр зазначив, що здійснення тестових постачань газу через Словаччину стало можливим, в тому числі, завдяки допомозі комісара ЄС з питань енергетики Гунтера Еттінгера.
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