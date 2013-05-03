Брюссель. 3 травня. УНІАН.. 15 травня Україна проведе тестові постачання газу зі Словаччини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу після участі в засіданні “круглого столу” щодо розвитку газового ринку України міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

“15 травня буде запущений тестовий режим, і ми проведемо тестовий обмін даними по черговому реверсному маршруту”, - - сказав він.

Міністр зазначив, що здійснення тестових постачань газу через Словаччину стало можливим, в тому числі, завдяки допомозі комісара ЄС з питань енергетики Гунтера Еттінгера.