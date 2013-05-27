В МЗС пояснили повільність у скасуванні віз з ЄС необхідністю міняти менталітет

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара пояснює повільність в роботі над скасуванням візового режиму з ЄС необхідністю змінити менталітет українців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Ми не просто змінюємо закони, ми змінюємо менталітет людей... І тут нам потрібна допомога ЄС”, - сказав міністр.

Він наголосив, що схвалити добрі закони ще не означає забезпечити їхню належну реалізацію на практиці.

При цьому Кожара підкреслив, що допомога ЄС в цьому питанні може полягати в організації тренінгів для українських чиновників, в тому числі співробітників прокуратури та судів.

Разом з тим міністр висловив сподівання, що на Вільнюському саміті “Східного партнерства” буде вирішено питання про перехід України до другого етапу виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС погодили План дій з лібералізації візового режиму наприкінці 2011 року. План передбачає два етапи: на першому — схвалення законодавчих змін, а на другому — їхня реалізація.