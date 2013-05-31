Брюссель. 31 травня. УНІАН. ЄС очікує на додаткову інформацію щодо участі України в Митному союзі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий європейський дипломат.

“Ми очікуємо на додаткові деталі щодо того, про що саме було домовлено в Астані”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що станом на сьогодні Київ лише запевнив європейських колег в тому, що співпраця з Митним союзом обмежиться статусом спостерігача.

“Ми в постійному контакті з українською владою. Вони нам кажуть, що йдеться лише про статус спостерігача, і що вони не хочуть повноцінного членства”, - сказав дипломат.

Ще один європейський дипломат розповів УНІАН про намір підняти питання щодо отримання Україною статусу спостерігача в Митному союзі під час саміту Росія-ЄС, який відбудеться наступного тижня в Євкатеринбурзі.

“Я впевнений, що це питання обговорюватиметься. Підніматиметься питання подальшого розвитку Митного союзу”, - сказав співрозмовник агентства.