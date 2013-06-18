Президент Європарламенту закликає до зниження тиску в регіоні ”Східного партнерства”

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що всі зацікавлені сторони мають перевірити, як вони можуть вплинути на зниження напруги в регіоні “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні на брифінгу після зустрічі зі спікером парламенту Молдови Ігорем Корманном.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи не побоюється він, що через, здається, зростаючий тиск Росії в регіоні “Східного партнерства” результати саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі можуть виявитися не успішними, М.Шульц зазначив, що політика сусідства має оцінюватися крізь більш широкий контекст.

“Наша політика сусідства, і наші відносини з партнерами мають бути поставлені у більш широкі рамки. Більш широкі рамки означає регіон в цілому, тому що багато речей змінюється”, - сказав М.Шульц.

“Всі учасники – Європарламент, інші європейські інституції, країни-члени, країни в регіоні – ми всі маємо перевірити хто може сприяти діалогу з ким, щоб сприяти кращому розвитку. Це – дуже обережна відповідь”, - додав Президент Європарламенту.