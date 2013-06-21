Рада ЄС відкрила можливість для спільного контролю на кордонах Шенгену

Брюссель. 21 червня. УНІАН. Рада ЄС схвалила можливість запровадження спільного контролю з третіми країнами на кордонах Шен гену.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС. Згідно з повідомленням, рішення схвалено 20 червня на засіданні Ради ЄС з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів.

Право на запровадження спільного контролю з третіми країнами на зовнішніх кордонах Шенгенської зони стало складовою змін, схвалених Радою до Кодексу Шенгенських кордонів.

“Представництво України при ЄС вітає це довгоочікуване рішення, яке відкриває можливості для поглиблення прикордонної співпраці України з державами-сусідами – Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, сприятиме полегшенню проходження прикордонного контролю, заощадженню фінансових ресурсів та зміцненню взаємної довіри між прикордонними органами України та держав-членів ЄС”, - зазначили у Представництві.