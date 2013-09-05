Україну закликають забезпечити медичну конфіденційність Тимошенко

Брюссель. 5 вересня. УНІАН. Комітет з питань попередження тортур та негуманного чи деградуючого поводження чи покарання Ради Європи закликає українську владу забезпечити медичну конфіденційність для колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді Комітету за підсумками візиту до України 1-10 грудня 2012 року.

“Комітет закликає українську владу вжити заходів без подальших затримок для забезпечення поваги до медичної конфіденційності, що стосується Юлії Тимошенко, а також, щоб без пекові заходи стосовно неї не були більшими, ніж цього вимагають обставини, щоб вона мала ефективне право доступу до відкритого повітря щоденно, і щоб вона могла на практиці мати контакти із зовнішнім світом в повному обсязі, як це передбачено законом”, - написано у доповіді Комітету.

У доповіді зазначається, що делегація Комітету була стурбована присутністю немедичного персоналу під час медичних оглядів Ю.Тимошенко. При цьому, Комітет наголосив, що конфіденційність медичних процедур була ще раз порушена шляхом розміщення в Інтернеті відео-кліпів щодо медичних процедур, які отримувала колишній український прем’єр під час свого ув’язнення.

При цьому, делегація дійшла висновку, що заходи безпеки щодо Ю.Тимошенко є непропорційними. Вони, зокрема, передбачають постійне відео спостереження, а також постійну присутність представника пенітенціарної системи в її кімнаті.

“На жаль, українська влада не надала інформацію, або будь-яку індивідуальну оцінку реальних ризиків, які могли б виправдати використання відео спостереження в колонії 54, чи у шпиталі, а також постійну присутність персоналу, що відповідає за спостереження за Ю.Тимошенко в її кімнаті”, - написано у доповіді.

Комітет наголосив, що під час візиту було виявлено не менше трьох камер відео спостереження за Ю.Тимошенко, встановлених в кімнаті її перебування, а також 6 камер за межами кімнати. Крім того, в доповіді написано, що немає ясності щодо інших діючих камер, встановлених в тому числі в кімнаті для медичних процедур, а також щодо того, який орган влади відповідає за ці камери.

У документі наголошується, що під час візиту делегація отримала достовірні підтвердження того, що не завжди за екранами, на яких відображається інформація з камер стеження за Ю.Тимошенко, перебувають представники персоналу колонії жіночої статі.