Лутковська їде в Брюссель для консультацій

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лужковська 17 вересня розпочне триденний візит до Брюсселя для проведення консультацій з європейськими колегами.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Представництві України при ЄС.

В рамках візиту заплановано зустрічі із Генеральним директором Генерального Директорату Європейської комісії «Внутрішні справи», керівником відділу зовнішніх зв’язків Генерального Директорату «Юстиція», а також з Уповноваженим Європейської комісії з питань захисту персональних даних.

В ході консультацій заплановано, в тому числі, обговорення діяльності офісу Омбудсмена із урахуванням покладених на нього додаткових функцій у сфері запобігання та протидії дискримінації та у сфері захисту персональних даних.