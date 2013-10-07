Єврокомісар Фюле відвідає Україну наприкінці тижня – глава Представництва ЄС

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле має намір відвідати Україну з робочим візитом наприкінці тижня – у п'ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.

«На цьому тижні буде кілька візитів з Брюсселя. Зокрема приїде комісар Фюле. Він буде вже у п'ятницю в Києві», - сказав Томбінський.

Як очікується, комісар Фюле проведе ряд переговорів і візьме участь у роботі національного круглого столу за участю представників українського уряду, опозиції та громадянського суспільства, приуроченого до саміту Східного партнерства.