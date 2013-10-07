Єврокомісар Фюле відвідає Україну наприкінці тижня – глава Представництва ЄС
15:11, 07 жовтня 2013Новини ЄС
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На цьому тижні буде кілька візитів з Брюсселя
Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле має намір відвідати Україну з робочим візитом наприкінці тижня – у п'ятницю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.
«На цьому тижні буде кілька візитів з Брюсселя. Зокрема приїде комісар Фюле. Він буде вже у п'ятницю в Києві», - сказав Томбінський.
Як очікується, комісар Фюле проведе ряд переговорів і візьме участь у роботі національного круглого столу за участю представників українського уряду, опозиції та громадянського суспільства, приуроченого до саміту Східного партнерства.
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