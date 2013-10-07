Україна і ЄС зможуть працювати в режимі вільної торгівлі вже до літа 2014 року

У разі підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також швидкої ратифікації документа всіма 28 країнами-членами Євросоюзу, режим вільної торгівлі між підписантами документа може запрацювати вже до літа 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський сказав під час робочої зустрічі з головою Національного агентства з акредитації України Володимиром Рущаком.

«У разі реалізації кращого сценарію, коли угода буде підписана у Вільнюсі, якщо після цього відбудеться швидка ратифікація, це дозволить Україні та ЄС працювати в рамках поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі вже з середини 2014 року», - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 18 вересня схвалив проект Угоди з Євросоюзом про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Кабінет міністрів вже завершив економічний аналіз усіх можливих наслідків створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і, за словами глави уряду Миколи Азарова, адаптація українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу обійдеться Україні протягом 10 років у 165 млрд євро.