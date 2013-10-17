Приєднання України до Євросоюзу підтримують більше половини українців - дослідження

53% опитаних українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу, 35% - не підтримують і ще 12% - не визначилися.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» і оприлюднені на її сайті. Дослідження проводилося 26 вересня - 6 жовтня 2013 р.

На думку більшості респондентів, підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом для України вигідніше (47%), ніж вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (34%). 19% - не змогли визначитися.

За останні три роки зафіксований найвищий відсоток респондентів, які вважають підписання Угоди з ЄС вигіднішим для країни, ніж вступ до Митного союзу - він зріс із 39 до 47%, зазначають у “Рейтингу”

Також зазначається, що Захід і Північ безумовно більше підтримують Угоду з Євросоюзом, а Південь і Донбас - вступ до Митного союзу. Разом із тим, Центр і Схід є своєрідними «перехідними» регіонами, де приблизно порівну підтримують обидва напрямки інтеграції, з тією різницею, що в Центрі все ж таки більше підтримують підписання Угоди з Євросоюзом, а на Сході - вступ до Митного союзу.

Виборці лідера КПУ Петра Симоненка в абсолютній більшості - 82% - виступають за Митний союз, а виборці лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 85%, керівника фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка - 75%, лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко - 73% і лідера партії «УДАР» Віталія Кличка - 72% - за підписання Угоди з ЄС.

Практично однакова кількість виборців Президента Віктора Януковича як підтримують вступ України до ЄС (42%), так і проти (45%). При цьому половина виборців діючого глави держави вважають вигіднішими для країни вступ до Митного союзу, а чверть - підписання Угоди з Євросоюзом.

Майже половина (49%) опитаних очікують, що Україна і Європейський Союз підпишуть Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року. Не вірять у це - чверть.

За даними “Рейтингу”, за останній місяць кількість тих, хто очікує підписання Угоди, зросла 39 до 49%, при цьому серед супротивників євроінтеграції - майже вдвічі.

Більшість (38%) вважають, що якщо Угоду підпишуть, то це швидше відбудеться завдяки обопільним зусиллям України та Європи. 13% вважають, що це відбудеться завдяки зусиллям більше української сторони, а 26% - завдяки зусиллям європейської.

Крім того, більшість опитаних вважають, що для Євросоюзу можливе підписання Угоди означатиме швидше перемогу (49%), ніж поразку (3%), при цьому 30% вважають, що це не означатиме ні перемоги, ні поразки.

Для України можливе підписання Угоди означатиме також швидше перемогу (45%), ніж поразку (16%), при цьому 22% вважають, що це не означатиме ні перемоги, ні поразки.

Водночас для Росії можливе підписання Угоди означатиме швидше поразку (52%), ніж перемогу (2%), при цьому 29% вважають, що це не означатиме ні перемоги, ні поразки.

56% респондентів очікують, що якщо в листопаді 2013 Україна і Європейський Союз підпишуть Угоду про асоціацію, то Росія збільшить тиск на Україну, 10% очікують зменшення тиску, а 19% вважають, що нічого не відбуватиметься. Збільшення тиску на Україну з боку Росії очікують більше 50% жителів усіх регіонів країни, а на Заході таких дві третини.

Згідно з даними дослідження, створення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі підтримують 38% опитаних, 50% - не підтримують і 12% - не визначилися. За останні три роки зафіксовано найнижчий відсоток прихильників і високий відсоток супротивників утворення єдиної держави з Росією, йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в 2011 році майже 40% українців, які підтримували утворення єдиної держави з Росією, одночасно підтримували і вступ України до ЄС. У 2012 році їх кількість зменшилася до 30%, на початку 2013 року зменшилася вже до 25%, а вже в жовтні 2013 скоротилася до 20%.

У ході дослідження було опитано (формалізоване інтерв'ю) 2 тис. респондентів віком від 18 років і старше. Похибка репрезентативності дослідження (з вірогідністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%.