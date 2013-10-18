Янукович підписав євроінтеграційний закон про внесення змін до Митного тарифу України

Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Митного тарифу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 вересня прийняла євроінтеграційний Закон “Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого законом України “Про Митний тариф України”.

За цей закон проголосували 384 з 412 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі. Закон передбачає зниження пільгових ставок ввізного мита на деякі товари, зокрема, виробниче устаткування, яке не виробляється в Україні.

Прийнятий закон перебудовує Митний тариф з гармонізованої системи опису і кодування (ГС) 2007 року на ГС-2012, якою користуються в більшості країн світу, зокрема в ЄС. Крім цього, закон передбачає зниження пільгових ставок ввізного мита на деякі види товарів. Зокрема, в ході обговорення голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник зазначив, що Комітет в рамках підготовки законопроекту до другого читання врахував пропозиції парламентаріїв, прийняті після першого читання проекту закону. Враховано в цілому більше десятка пропозицій, що передбачають, наприклад, встановлення нульової ставки мита на імпорт частин залізничних вагонів, які не виробляються в Україні, а також на устаткування для виробництва шпалер, яке теж не виробляється в Україні. При цьому підвищено до 10% ставку мита на імпорт водонагрівачів, аналоги яких виробляються в Україні, крім того, залишилися чинними ставки мита на брухт (5%) і полівінілхлорид (0%).

Крім того, ввізне мито на деякі морепродукти знижено з 20% до 15%, а на виготовлені або консервовані плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин без додавання спирту і цукру - з 15% до 10%. З 6% до 5% зменшено мито на моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей і нові легкові автомобілі з об'ємом двигуна більш як 3 тис. куб. см. З 8% до 7,5% знижено мито на човни і моторні катери.