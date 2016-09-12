Розенко: в Україні налічується близько 1,8 мільйона безробітних

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"У нас на сьогодні ситуація стабільна. Порівняно з попереднім роком, то в службі зайнятості на обліку приблизно на 10% менше, ніж у попередньому році. На обліку у службі зайнятості сьогодні близько 400 тис. безробітних. Якщо дивитися за методологією Міжнародної організації праці, у нас сьогодні на рівні 8,5%, це від усього працездатного населення, 8,5% у нас безробітні", - зазначив Розенко.

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За його словами, в цілому кількість безробітних у цифровому значенні - це десь близько 1 млн 800 тис. осіб.

"Але дуже багато людей, які кажуть, що вони безробітні, при опитуваннях безробітними не є, тому що вони в тому числі мають роботу в тіньовому секторі економіки. Тому цифри, які я назвав, досить коректні, і методологія Міжнародної організації праці всі ці нюанси враховує", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів у вересні поточного року має намір внести до Верховної Ради законопроекти щодо реформування Державної служби зайнятості. За словами Розенка, роботодавці мають побачити у Службі зайнятості надійного партнера, який гарантує підбір кваліфікованих кадрів.