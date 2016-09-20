Міністр фінансів: змінювати спрощену систему оподаткування найближчим часом не плануємо

Міністерство фінансів України працює над змінами до Податкового кодексу, які спрямовані на покращення адміністрування, і не стосуються змін в базі оподаткування, зокрема спрощеної системи.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі каналу 3S.TV.

«Ми окремо розробляємо зміни до Податкового кодексу, спрямовані на поліпшення адміністрування податків. Там ми не торкаємося податкової бази, тому те, що кажуть, що ми «атакуємо» зараз спрощенців, це неправда», - сказав Данилюк.

При цьому міністр зазначив, що з зловживаннями при спрощеній системі оподаткування має працювати Державна фіскальна служба, вони повинні в межах своєї компетенції такі зловживання припиняти.

Як повідомляв УНІАН, проведення податкової реформи є одним з пріоритетів роботи уряду і частиною зобов'язань України перед ключовими кредиторами, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Мінфін у рамках підготовки реформи представив на обговорення громадськості свої пропозиції щодо змін до Податкового кодексу, які включають зміну податкових ставок, а також передачу функцій управління базами даних безпосередньо Мінфіну і скорочення функцій Державної фіскальної служби як органу, який курирує роботу податкової та митної служби, переважно до сервісної складової.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав провести в Україні глибоку податкову реформу і потім накласти мораторій на будь-які зміни до податкової системи і податкового законодавства терміном на 3-5 років.