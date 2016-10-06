Рада розподілила 100 млн євро польського кредиту між держорганами на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Польщею

За ухвалення законопроекту №5074 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо використання кредиту Уряду Республіки Польща на умовах пов'язаної допомоги» за основу і в цілому проголосували 298 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, представляючи законопроект, що даний законопроект спрямований на розподіл кредиту від уряду Польщі в розмірі 100 млн євро на облаштування переходів на кордоні між різними державними органами, тоді як спочатку передбачалося всі ці кошти спрямувати лише державному «Укравтодору».

«Ці гроші допоможуть нам суттєво поліпшити прикордонні та митні переходи між Україною і Польщею. Зокрема, ми пропонуємо спрямувати кредитні кошти на «Укравтодор» – 68 млн євро, на Державну фіскальну службу, на митницю – 25 млн євро і на Державну прикордонну службу – 7 млн євро», - сказала Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Україна і Польща уклали міжурядову угоду про надання Україні кредиту на 100 млн євро.

Угода між Кабінетом міністрів України й урядом Польщі в присутності очільників урядів підписали тодішній міністр фінансів України Наталія Яресько і міністр фінансів Польщі Матеуш Щурек.