Українська компанія створює унікальні дерев'яні велосипеди
21:49, 06 жовтня 2016Євробізнес
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Дедалі частіше завдяки унікальним товарам українці самі для себе створюють нішу на європейському ринку.
Валерій Горбатов 15 років виготовляв меблі у Вишневому Київської області, після чого вирішив з дерева зробити собі на день народження велосипед.
Зараз його компанія представляє унікальний засіб пересування на європейських виставках.
Компанія уже має партнерів у трьох європейських країнах.
Вартість такого велосипеда - близько 3 тисяч євро.
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