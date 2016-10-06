Українська компанія створює унікальні дерев'яні велосипеди

21:49, 06 жовтня 2016
Євробізнес
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Дедалі частіше завдяки унікальним товарам українці самі для себе створюють нішу на європейському ринку.

Валерій Горбатов 15 років виготовляв меблі у Вишневому Київської області, після чого вирішив з дерева зробити собі на день народження велосипед.

Зараз його компанія представляє унікальний засіб пересування на європейських виставках.

Компанія уже має партнерів у трьох європейських країнах.

Вартість такого велосипеда - близько 3 тисяч євро.

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