Українська компанія створює унікальні дерев'яні велосипеди

Валерій Горбатов 15 років виготовляв меблі у Вишневому Київської області, після чого вирішив з дерева зробити собі на день народження велосипед.

Зараз його компанія представляє унікальний засіб пересування на європейських виставках.

Компанія уже має партнерів у трьох європейських країнах.

Вартість такого велосипеда - близько 3 тисяч євро.