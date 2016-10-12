Створений за допомогою ЄС технічний офіс підтримки транспортних реформ офіційно розпочав роботу

Створений за рахунок фінансування Європейського Союзу технічний офіс підтримки реформ у транспортній галузі при Міністерстві інфраструктури України розпочав роботу з сьогоднішнього дня, 12 жовтня.

Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на главу міністерства Володимира Омеляна.

"Ми сьогодні офіційно презентуємо технічний офіс підтримки реформ Міністерства інфраструктури. Я хочу щиро подякувати за це Єврокомісію. Перші керівники напрямків вже затверджені. Сподіваюся, що ми наберемо дійсно потужну команду людей, яка буде допомагати міністерству у просуванні реформ транспортної галузі", - цитує прес-служба Омеляна.

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За даними прес-служби, за результатами конкурсного відбору керівником технічного офісу затверджено нинішній радник міністра інфраструктури Олександра Клитина, відбір кандидатів на низку інших посад триває.

У зв'язку з цим міністр інфраструктури закликав усіх бажаючих взяти участь у конкурсі та висловив сподівання на успішність подальшої співпраці з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, набір спеціалістів в створений технічний офіс підтримки реформ стартував наприкінці червня цього року. За словами міністра інфраструктури Омеляна, технічний офіс складатиметься з 21 особи та буде займатися підтримкою розробки і впровадження реформ в інфраструктурної галузі. За словами заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктора Довганя, ЄС на створення даного офісу планував виділити 100 мільйонів євро.