Українська компанія долучилася до виробництва знаменитого ірландського пива (відео)

13:43, 24 жовтня 2016
Євробізнес
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Українська компанія з виробництва фільтрів для води здійснила експансію в Ірландію.

Кадр з відео

Фільтри виготовляються за унікальною технологією, деякі їх компоненти були розроблені в США.

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В ірландському місті Селбридж вже кілька століть на заводі виготовляють знамените пиво, і до його популярності долучилися і українці завдяки успіху свого бізнесу.

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