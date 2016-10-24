Українська компанія долучилася до виробництва знаменитого ірландського пива (відео)

Фільтри виготовляються за унікальною технологією, деякі їх компоненти були розроблені в США.

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В ірландському місті Селбридж вже кілька століть на заводі виготовляють знамените пиво, і до його популярності долучилися і українці завдяки успіху свого бізнесу.