Український карамельний бізнес прямує до Європи (відео)

Ідея розвитку карамельного бізнесу виникла восени 2012 року, вже у 2013 у Львові відкрилась перша майстерня карамелі. Термін окупності першої майстерні склав трохи більше року.

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"Спочатку був "фан", який потім переріс в основний бізнес", - розповів співвласник майстерні Андрій Дзюба.

"В рекламу ніколи не вкладали великих грошей. Маркетинг працює прямо в магазині. Якщо у вас класний продукт, то люди передають одне одному…" – додав він.

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Наразі цукерні є 13 містах України. 11 магазинів відкриті через франшизу. Відкриття однієї майстерні коштує 50-70 тисяч доларів.

"Професії карамельє не існувало довгий час, вона нещодавно з'явилась в Україні. Ми просто брали талановитих людей і вчили їх", - пояснює співзасновник бізнесу Артем.

Основні клієнти майстерні – мами із дітьми та туристи. На день один магазин продає 150-200 кг карамелі.

В Барселоні перший магазин відкрився 4 місяці тому, є напрацювання у Чехії та Італії.