Коледж Європи оголошує про стипендії для випускників ВНЗ країн Європейської політики сусідства

Стипендії для випускників університетів із країн Європейської політики сусідства (кампуси в Брюгге (Бельгія) та Натоліні (Польща). Вона покриває витрати на навчання, проживання, харчування та проїзд.

Набір відкритий для учасників із таких країн: Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменія, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Палестинська автономія, Сирія, Туніс та Україна.

Кандидатів запрошують відвідати вебсайт Коледжу (www.coleurope.eu) та перевірити необхідну інформацію про правила прийому та вимоги щодо рівня володіння мовою. Вони повинні зареєструватися та подати заявку он-лайн, а такожі надіслати онлайн-аплікаційну форму з усіма необхідними документами.

Після кінцевого терміну подання документів (18 січня 2017 року), усі заявки будуть розглянуті навчальними департаментами Коледжу Європи; також буде здійснено попередній відбір. Відібрані кандидати отримають запрошення на інтерв’ю з викладачами/асистентами факультетів, на які були подані заявки. Остаточні рішення щодо прийому та отримання стипендій будуть прийняті після інтерв’ю з кандидатами з країн Європейської політики сусідства. З кандидатами контактуватимуть за допомогою електронної пошти.