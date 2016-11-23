Кабмін запустить пілотний проект централізованих закупівельних організацій
Мова йде про практику, яку поширено в Європі та передбачено українським законом про публічні закупівлі.
Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про запуск пілотного проекту по створенню добровільних централізованих закупівельних організацій, які будуть агрегувати попит невеликих державних замовників, укладати більш вигідні оптові контракти з виконавцями, а після цього поставляти товари та послуги.
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
"Йдеться про практику, яка поширена в Європі, є в європейських директивах і передбачено українським законом про публічні закупівлі. Це створення добровільних централізованих організацій, які агрегують попит маленьких закупників і укладають один оптовий контракт, і надають після цього товари, роботи і послуги конкретним замовникам", - сказав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, представляючи розпорядження.