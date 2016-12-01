Торгпред підрахувала ефект для України від додаткових преференцій при експорті до ЄС

Ефект для України від додаткових торговельних преференцій, проект регламенту яких був представлений у вересні, під час експорту товарів до Європейського Союзу може становити 100-150 млн дол., повідомила на конференції з міжнародної торгівлі торговий представник України Наталія Микольська.

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«Ефект від очікуваних додаткових преференцій може становити 100-150 млн дол.», - сказала вона.

Микольська також заявила, що це не максимальний ефект, який Україна могла б отримати, відзначивши при цьому важливість самого факту можливості отримання додаткових преференцій.

За словами торгпреда, преференції поширюватимуться, зокрема, на добрива, взуття, вироби з міді, ряд зернових, мед.

Керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж, виступаючи на конференції, зазначив, що зараз питання про затвердження регламенту надання додаткових квот обговорюється з країнами Євросоюзу і Європарламентом.

«Рішення потрібно буде почекати кілька місяців», – сказав він.

За словами Берджа, ненадання нашій країні максимальних торговельних преференцій пояснюється турботою про внутрішніх європейських виробників, які також несуть втрати в зв'язку з ембарго Росії на деякі товари з Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання і металопродукції.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, квоти буде збільшено терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни – члени ЄС.

Зона вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 6,5 млрд дол.