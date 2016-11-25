У ЄС обіцяють прискорити надання Україні додаткових торговельних преференцій

Європейський парламент і Рада ЄС прискорять надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачають збільшення квот на безмитне ввезення низки українських товарів.

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Про це повідомила торговельний представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

«Підтверджено, що Європарламент і Рада ЄС прискорять ухвалення Регламенту про надання Україні додаткових торговельних преференцій», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Микольська зазначила, що європейська сторона готова прискорити укладення угод ACCA, які передбачають визнання ЄС українських сертифікатів з низки товарів. При цьому в ЄС високо оцінили виконання Україною зобов'язань щодо імплементації Угоди про асоціацію, а також повідомили про зацікавленість європейського бізнесу у збільшенні інвестицій в Україну.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ЄС виступив із пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом, квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави - члени ЄС.

Зона вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності з 1 січня цього року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 6,5 млрд дол.