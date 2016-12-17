Наступного року уряд посилить підтримку українських стартапів - Гройсман

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Регулярно відслідковую інформацію про перспективні українські стартапи. Для успіху України потрібні нові ідеї та проекти. Тому у підтримці таких стартапів бачу перспективу... Також у наступному році започаткую регулярні зустрічі з українськими винахідниками та потенційними інвесторами для обговорення та залучення інвестицій в даний сектор", - написав він.

Також Гройсман додав, що започаткує рубрику на кращий український стартап тижня.

"Щотижня публікуватиму в себе на сторінці інформацію про нові стартапи і буду вдячний, якщо будете звертати мою увагу на найцікавіші з них", - написав він.

"Отже, пропоную #СтартапТижня сьогодні - український Mevics отримає 500 тисяч доларів від британських інвесторів на розробку гаджету, який дозволяє зберегти здоров’я спини і виробити правильну поставу. Вітаю наших студентів-винахідників із Одеського політехнічного інституту", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів готовий брати «під ключ» супровід великих інвестиційних проектів, оскільки формування сприятливого інвестиційного клімату є ключовою умовою зростання економіки країни.

Уперше Гройсман висловив ідею створення Офісу залучення, супроводу і просування інвестицій у травні 2016 року. Пізніше він неодноразово наголошував, що Офіс повинен стати «точкою входу» інвесторів в Україну, але при цьому бути додатковим інструментом іншого інвестиційного органу – Національної інвестиційної ради, створеної за пропозицією президента України Петра Порошенка наприкінці серпня поточного року.

Голова інвестради Борис Ложкін зазначав, що Україна у разі реалізації реформ може вже у 2017 році залучити близько 3-5 млрд дол. інвестицій.