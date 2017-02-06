Виробництво органічних продуктів в Україні: які країни ЄС купують вітчизняну продукцію

Органічними продуктами вважаються ті, які не містять ГМО, а також якщо для обробки полів, де вирощуються продукти, не використовуються хімічні добрива та пестициди, в тваринництві не використовуються гормони росту, а при переробці органічних продуктів забороняється використовувати фарбники та штучні підсилювачі смаку. Про це йдеться у сюжеті "2+2".

В Україні колишній будівельник та засновник компанії «Етнопродукт» Олег Жуковський придбав колгосп, де ще залишились тварини та почав займатись виробленням органічних продуктів.

«Із 2008 року на поля не бачили ядів, гербіцидів і ам’ячної селітри. Крім того худоба не бачить преміксів, якими стимулюють збільшення надоїв або приростів м’яса», - пояснив Жуковський.

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Із 2014 року у компанії виготовляють ще і м’ясні продукти.

Вже в перші роки компанія почала отримувати міжнародні сертифікати органічних стандартів, що допомогло у 2011 році залучити додаткові інвестиції, загалом було залучено 4 млн дол.

Інвестували у компанію навіть швейцарці, відтак, частина продукції іде на експорт. Зокрема, за кордоном українське зерно купують охоче, а саме Німеччина, Голландія а також скандинавські країні.

Керівник «Етно Продукт» Андрій Ніколасюк при цьому все ж заявив, що найбільша проблема сільського господарства – це нерозвинена інфраструктура та недостатня кваліфікація персоналу.

У той же час, що стосується рентабельності, то за словами Андрія Ніколасюка, на жаль компанія досі не вийшла на ті показники, які були закладені спочатку, однак «Етнопродукт» все ж не працює в мінус.