Український виробник шкарпеток залучає до розробки колекцій італійських дизайнерів (відео)

Як йдеться в сюжеті передачі «Роби бізнес» на телеканалі «2+2», на відміну від європейських та світових політиків, що можуть собі дозволити одягти різнокольорові шкарпетки та з різними принтами, наші депутати віддають перевагу стандартним кольорам: чорному, білому або темно-синьому.

Український виробник панчішно-шкарпеткової продукції «Дюна-Веста» вирішив додати різноманіття у нудний образ політика. Фабрики розташовані у Львові та Червонограді.

За якість своїх товарів компанія впевнена, адже сировину купує у перевірних постачальників з Індії, Туреччини та Польщі, а виробляє товари на сучасному японському обладнані.

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На сьогодні компанія має 30 магазинів по Україні, однак її продукцію можна придбати в супермаркеті, на ринку чи в інтернеті. Чоловічі шкарпетки коштують в районі 25-45 гривень.

Асортимент – різноманітний не лише за забарвленням, а й за матеріалом.

За 15 років існування «Дюна» змогла торкнутися європейського ринку та ринку США.

За словами президента компанії Сергія Вишневського, на «Дюну» працюють італійські дизайнери, які розробляють колекції шкарпеток.